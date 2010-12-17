Принцип нынешней власти: кто не с нами - того в тюрьму или на колени?

Вчерашняя драка в Верховной Раде - это откровенный криминал со стороны некоторых депутатов от Партии регионов, заявил лидер Общественного объединения «Новый Киев», председатель Социально-христианской партии Зорян ШКИРЯК, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

По его словам, иначе назвать безумие, происходившее 16 декабря в парламенте, нельзя: «То, что произошло вчера в украинском парламенте, - это откровенный криминал со стороны некоторых депутатов фракции Партии регионов. Вся страна, все мировое сообщество увидели тот цинизм, ложь и кощунство, с которым провластные депутаты предворяют в жизнь их "новую демократию".

“Принцип, согласно которому действует нынешняя власть, можно охарактеризовать как: кто не с нами - того в тюрьму или на колени, а механизмом его реализации стало запугивание инакомыслящих и откровенное издевательство над всем украинским народом», - заявил З.ШКИРЯК.

По его словам, сегодня речь идет не только о “реальных политических репрессиях против лидера оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО и ее соратников, сегодня каждый из нас рискует быть избитым, униженным, запуганным, отправленным за решетку только потому, что не принимает методов "менеджмента" действующей власти”.

З.ШКИРЯК заявил, что оправданий грубого избиения народных депутатов, которые, как и «регионалы», представляют в парламенте значительную часть украинского народа, не может быть.

По его словам, для того, чтобы доказать свою правоту, существуют цивилизованные методы - язык аргументов, убеждения, факты, если они не слеплены искусственно, и другие формы парламентских дискуссий.

«Но вчерашние события показали, что власть целенаправленно ведет страну к полному тоталитаризму, а демократия окончательно уничтожается в парламенте с помощью кулаков. Нынешний парламент стал ручной марионеткой в руках олигархической власти и полностью дискредитировал себя в глазах собственного народа. Верховная Рада сегодня - это высший законодательный орган страны, в котором безнаказанно бьют депутатов стульями по голове и ломают руки только потому, что они - оппозиция. Я также хочу напомнить, что это парламент, который часто принимает антинародные решения, откровенно противоречащие государственным интересам Украины ", - сказал З.ШКИРЯК.

По его мнению, именно такие угрозы со стороны действующей власти сейчас должны объединить все украинское общество и заставить вместе отстаивать свои интересы, защищая будущее своих детей.