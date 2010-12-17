Азаров считает, что оппозиция в парламенте получила по заслугам

Премьер-министр Украины, председатель Партии регионов Николай АЗАРОВ считает циничными действия народных депутатов от оппозиции вчера в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге, комментируя по просьбе журналистов вчерашние события в парламенте.

«Действия оппозиции, которая принесла цепи, металлические пруты, циничны, беспрецедентны по своему масштабу. И они (оппозиция) должны знать, что парламент будет работать», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что сегодня перед Верховной Радой стоит чрезвычайно важная задача – принятие государственного бюджета на 2011 год.

«Парламент должен работать. Тем более, что на повестке дня парламента стоит судьбоносный для страны закон о государственном бюджете, без которого страна жить не может», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, вчера, 16 декабря, в сессионном зале парламента произошла драка между “регионалами” и “бютовцами”, которые утром блокировали президиум, трибуну и правительственную ложу парламента.

Перед этим народные депутаты из фракции «БЮТ-Батьківщина» заблокировали двери в сессионный зал: некоторые цепями, другие - какими-то повязками.

Однако все входные двери в зал были разблокированы, депутаты от ПР ворвались в сессионный зал из дверей президиума, через которые входят руководители Верховной Рады, подрались с депутатами от “БЮТ-Батьківщини” и оттеснили их в сессионный зал.

Пятерых “бютовцев” забрала “скорая помощь”.