Янукович встретится с Президентом Венгрии и делегацией МОК

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня в 12.00 проведет встречу с Президентом Венгрии Палом ШМИТТОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, встреча состоится в Администрации Президента Украины (ул. Банковая, 11).

В 12.35 главы государств пообщаются с представителями средств массовой информации.

Также сегодня в 14.30. В.ЯНУКОВИЧ встретится с делегацией Международного олимпийского комитета во главе с президентом МОК Жаком РОГГЕ (АПУ, ул. Банковая, 11).

В 16.00 Президент примет участие в торжествах по случаю Дня милиции, которые будут проходить в Центре культуры и искусств МВД Украины (ул. Богомольца, 10).

В 16.40 В.ЯНУКОВИЧ примет участие в зажжении благотворительной свечи и огней на Новогодней елке на Майдане Незалежности в Киеве.