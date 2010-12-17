Тимошенко встретилась с послами европейских стран

16 декабря лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО провела встречу с послами стран Европейского Союза и главой Представительства Европейского Союза в Украине Жозе Мануэлем Пинту ТЕЙШЕЙРОЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Юлии Тимошенко, во время встречи, которая состоялась по приглашению послов ЕС, Ю.ТИМОШЕНКО проинформировала своих собеседников “о развитии ситуации в Украине, в частности, о свертывании демократии и притеснении политических оппонентов”.

«Речь шла также о политически мотивированном преследовании оппозиционного лидера украинской властью», - добавили в пресс-службе БЮТ.

Отдельно Ю.ТИМОШЕНКО встретилась с Ж.ТЕЙШЕЙРОЙ.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря, пресс-служба Генпрокуратуры Украины сообщила, что следователи ведомства возбудили уголовное дело в отношении лидера партии “Батьківщина”, бывшего премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО. Ей предъявлено обвинение на основании ч.3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия).

Во фракции "БЮТ-Батьківщина" считают возбуждение уголовного дела против Ю.ТИМОШЕНКО политическим преследованием с целью отстранить оппозицию от выборов Президента Украины в 2015 году.