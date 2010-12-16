Во время драки в парламенте летели кресла

Все двери в сессионный зал Верховной Рады разблокированы.

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим народные депутаты из фракции «БЮТ-Батькивщина» заблокировали двери в сессионный зал: некоторые цепями, другие - какими-то повязками.

Буквально через несколько минут после этого депутаты от Партии регионов со стороны президиума ворвались в зал и начали драться с “бютовцами”. Во время драки в сессионный зал летели кресла.

Сейчас народные депутаты из обеих фракций остаются в зале: “регионалы” – в президиуме, депутаты от «БЮТ-Батькивщины» – в зале.