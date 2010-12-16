Регионалы ушли из ВР, БЮТ угрожает скандалом, если прессу будут выводить

Народные депутаты из фракции Партии регионов покинули сессионный зал парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, покидая зал, народный депутат от ПР Геннадий САМОФАЛОВ сказал: «Всех очень благодарю, до свиданья».

После того, как «регионалы» ушли, первый заместитель лидера фракции "БЮТ-Батьківщина" Андрей КОЖЕМЯКИН прокричал в сессионном зале: «Если журналистов выведут из зала, я подниму скандал». Он добавил, что «там стоят 60 «регионалов» и хотят устроить здесь беспредел».

В сессионном зале на данное время остаются депутаты лишь из фракции "БЮТ-Батьківщина".

Как сообщал УНИАН, полчаса назад охрана Верховной Рады призвала представителей СМИ покинуть сессионный зал парламента, но журналисты отказались это делать.

Обращаясь к сотруднику комендатуры ВР, народный депутат из фракции "БЮТ-Батьківщина" Евгений СУСЛОВ сказал, что у фракции «есть информация о том, что будет физическое вмешательство с тем, чтобы вынести народных депутатов из сессионного зала».