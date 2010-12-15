Янукович в Риге посетил украинскую школу

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ вместе с Президентом Латвийской Республики Валдисом ЗАТЛЕРСОМ посетил Рижскую украинскую среднюю школу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, самые младшие ученики встретили лидеров стран стихами и подарили В.ЯНУКОВИЧУ символические латвийские варежки, а Президенту Латвии – украинскую скатерть.

Президенты, кроме того, посмотрели короткую концертную программу, подготовленную учениками.

В.ЯНУКОВИЧ передал в подарок школе книги, в том числе учебники, а также интерактивную доску.

В своем приветственном слове глава государства отметил, что ему чрезвычайно приятно быть в Риге в украинской школе. “Это прекрасно, что здесь сохраняются украинские традиции, что здесь помнят об Украине. Мы должны делать все, чтобы эта связь не только продолжалась, но и становилась еще более крепкой”, - сказал Президент.

Глава государства поблагодарил всех энтузиастов, которые приложили усилия к созданию этого учебного заведения в Риге. “Я вам благодарен за этот патриотизм, любовь к родной украинской земле, к своим корням”, - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Президент также выразил благодарность тем, кто во все годы поддерживал школу, в частности мэру Риги. “Я присоединяюсь к вам, готов стать рядом с вами и заниматься этим делом на своем месте... Я – в вашей команде”, – отметил Президент Украины.

Глава государства, кроме того, выразил благодарность своему латвийскому коллеге за добро, “которое он сеет” в отношениях Украины и Латвии.

В конце встречи директор школы Лидия КРАВЧЕНКО вручила президентам, а также мэру Риги символические ордена школы с изображением эмблемы этого заведения.