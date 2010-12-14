Мэр Полтавы решил забрать награду у журналиста

Мэр Полтавы Александр МАМАЙ решил забрать у генерального директора Полтавской телестудии «Місто» Игоря КУЖИКА врученную ему месяц назад бывшим мэром Андреем МАТКОВСКИМ высшую награду горисполкома «Почетный знак Полтавского городского головы».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МАМАЙ заявил сегодня на пресс-конференции.

По его словам, предыдущий мэр А.МАТКОВСКИЙ перед сложением полномочий незаконно, без утверждения исполнительным комитетом, вручил своему отцу и генеральному директору ООО «Студия «Місто» И.КУЖИКУ нагрудные знаки с золотом и сапфирами стоимостью не менее 1000 долл.

И если в первом случае А.МАМАЙ склонен усматривать долг сына за нехватку внимания, то во втором мэр выразил возмущение, не находя оснований для награждения И.КУЖИКА.

«Мы отменим это решение горисполкома как незаконное, - заявил А.МАМАЙ. - Пусть И.КУЖИК сам сдаст награду, чтобы за ним не гонялась вся милиция Полтавы».

Телестудия «Місто» в период выборов активно поддержала бывшего городского председателя А.МАТКОВСКОГО и активно предоставляла эфир оппонентам и критикам нынешнего мэра Полтавы.