Мэр Полтавы решил забрать награду у журналиста
Говорит, вручили незаконно
|Александр МАМАЙ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МАМАЙ заявил сегодня на пресс-конференции.
По его словам, предыдущий мэр А.МАТКОВСКИЙ перед сложением полномочий незаконно, без утверждения исполнительным комитетом, вручил своему отцу и генеральному директору ООО «Студия «Місто» И.КУЖИКУ нагрудные знаки с золотом и сапфирами стоимостью не менее 1000 долл.
И если в первом случае А.МАМАЙ склонен усматривать долг сына за нехватку внимания, то во втором мэр выразил возмущение, не находя оснований для награждения И.КУЖИКА.
«Мы отменим это решение горисполкома как незаконное, - заявил А.МАМАЙ. - Пусть И.КУЖИК сам сдаст награду, чтобы за ним не гонялась вся милиция Полтавы».
Телестудия «Місто» в период выборов активно поддержала бывшего городского председателя А.МАТКОВСКОГО и активно предоставляла эфир оппонентам и критикам нынешнего мэра Полтавы.