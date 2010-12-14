Дело Луценко и его водителя расследовали одиннадцать «важняков»

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает, что власть выдвинула ему “абсурдные обвинения” с целью запугать других оппозиционных политиков.

Об этом бывший министр заявил на пресс-конференции в УНИАН, комментируя завершение Главным управлением по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины досудебного следствия по уголовному делу по обвинению его и сотрудника этого министерства Леонида ПРИСТУПЛЮКА.

Ю.ЛУЦЕНКО назвал “юридическим маразмом” предъявленные вчера окончательные обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение государственным имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц) и ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия).

Экс-министр напомнил, что 41 день назад его вызывали в Генеральную прокуратуру как свидетеля, и в тот же день ему был изменен статус на обвиняемого.

“Уголовное дело сводилось к следующему: министр внутренних дел Украины вошел в предварительный сговор со своим водителем с целью украсть из государственного бюджета 40 тысяч гривен”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, следователи утверждают, что сговор состоялся в ноябре 2005 года о том, чтобы якобы в 2009 году водителю будет неправильно насчитан стаж и чтобы ему насчитывались к зарплате лишних две тысячи гривен, а затем выходное пособие. При этом экс-министр спросил, а какая лично ему могла быть выгода от этого сговора. “Чтобы водитель меня хорошо возил?”, - спросил он.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что все доказательства следователей базируются на показаниях сотрудников МВД относительно существования якобы его устного указания о таком оформлении документов водителя и ксерокопии одного подписанного им документа. Экс-министр подчеркнул, что не мог подписывать ни одного документа без виз руководителей ряда департаментов МВД. При этом Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что никто, по закону, не имел права исполнять “преступные указания” министра, даже если бы они и были.

Экс-министр также отметил, что все сорок дней над этим, по его словам, “чрезвычайно резонансным для Генеральной прокуратуры делом” работала группа из 11 следователей по особо важным и важным делам. “Такой группы я не помню даже по делам по “Элите-центру”, Алексея ПУКАЧА... и другим резонансным делам. Я так понимаю, что для руководства Генеральной прокуратуры это дело было самым резонансным”, - подчеркнул он.

Ю.ЛУЦЕНКО обратил внимание, что расследование было завершено за сорок дней до начала судебного заседания, на котором должна была рассматриваться его жалоба о правомерности возбуждения в отношении него этого уголовного дела. “Следствие было закрыто, чтобы сделать невозможным это рассмотрение в суде, и мне было предъявлено обвинение”, - отметил экс-министр.

Он напомнил, что статьями Уголовного кодекса, по которым ему выдвинуто обвинение, предусмотрено до 12 лет лишения свободы. “Больше, чем получили убийцы Гонгадзе, больше, чем могли получить, но никогда не получат, расхитители государственного имущества”, - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

Экс-министр убежден, что все эти обвинения имеют одну цель – запугать других политиков, не допустить оппозиционеров к следующим парламентским выборам и отомстить ему за принципиальную позицию в должности главы МВД.

“Я считаю, что заказчиками, учитывая внешние признаки этого дела, – за 40 дней, 24 тома (дела) и одиннадцать “важняков” – являются высшие должностные лица государства. Если быть более точным в своих высказываниях – это высшее руководство донецкой ОПУ, которая пришла к власти в Украине и сейчас мстит мне за те годы, когда они в страхе ждали моего ответа за свою действительно бандитскую деятельность. Я знаю, что говорю, когда говорю о бандитской деятельности. Могу предъявить внутренние документы МВД, которые свидетельствуют, что среди депутатов Партии регионов, высшего руководства Партии регионов есть люди, причастные к бандитизму, организации организованных преступных группировок. С девяностых годов учет МВД свидетельствует о том, что это организованная группа, цель которой - подчинить себе все финансы государства, что должно принести им максимальное обогащение”, - утверждает Ю.ЛУЦЕНКО.

Также экс-министр считает, что делом против него нынешняя власть демонстрирует “через свою авторитарную вертикаль... для всех инакомыслящих, что будет, если человек не перестанет говорить неудобные для власти вещи”. “Каждый, кто не замолчит – будет сидеть по основаниям или без оснований”, - сказал он.

Но самой главной целью выдвинутых против него обвинений, по мнению Ю.ЛУЦЕНКО, является недопущение оппозиционных политиков к участию в парламентских выборах.

“При подготовке к следующим выборам в Верховную Раду Украины взят курс: “а” - к зрелищам – в виде “посадки” немилых их электорату политиков и “б” – главное – организации схемы по недопущению оппозиционных политиков к выборам в Верховную Раду”, - отметил он.

Ю.ЛУЦЕНКО напомнил, что украинским законодательством запрещено участие в выборах людям с неснятой судимостью. “Я имею информацию, что в перечне таких лиц, которые не будут допущены в следующий парламент, моя фамилия стоит на втором месте после Юлии ТИМОШЕНКО”, - сказал он.

Экс-министр убежден, что его “абсурдное дело” направлено исключительно на реализацию вышеназванных им целей, но он не собирается сбегать из страны и надеется найти честный суд, который справедливо определит его судьбу.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря Главное управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины завершило досудебное следствие по уголовному делу по обвинению бывших министра внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО и сотрудника этого министерства Л.ПРИСТУПЛЮКА.

Ю.ЛУЦЕНКО предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение государственным имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц) и ч. Из ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия), а Л.ПРИСТУПЛЮКУ - в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191 УК Украины (завладение государственным имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц) и ч. 3 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа)".

Ранее начальник Главного следственного управления Генпрокуратуры Александр КАЛИФИЦКИЙ сообщал, что Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируются несколько фактов нарушения законодательства.

А.КАЛИФИЦКИЙ сообщил, что Ю.ЛУЦЕНКО устроил на работу своего друга Л.ПРИСТУПЛЮКА. При этом, отметил он, как выяснило следствие, диплом о техническом образовании Л.ПРИСТУПЛЮКА, на основании которого он получил звание капитана милиции, оказался фальшивым.

А.КАЛИФИЦКИЙ сообщил, что Л.ПРИСТУПЛЮК был принят не на должность водителя, а получил офицерское звание и работал старшим оперуполномоченным в одном из секретных подразделений. Кроме того, позже Ю.ЛУЦЕНКО вне очереди предоставил право Л.ПРИСТУПЛЮКУ получить квартиру. Представитель Генпрокуратуры также заявил, что водитель Ю.ЛУЦЕНКО получал «знаки отличия ведомственные и награды".

Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА заявлял об отсутствии политических оснований в возбуждении уголовного дела в отношении Ю.ЛУЦЕНКО.