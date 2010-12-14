Бродский рассказал, что будет с Госкомпредпринимательства

Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства будет работать как департамент в составе Министерства экономического развития и торговли.

Об этом сообщает бывший глава Госкомпредпринимательства Михаил БРОДСКИЙ в своем веб-блоге.

«Госкомпредпринимательства продолжает выполнять свои функции в полном объеме, только теперь право подписи будет иметь председатель ликвидационной комиссии - ЯЦИШИНА Галина Николаевна», - отметил он.

При этом он добавил, что «сейчас мы готовим положение о комитете. С сохранением всех своих функций он будет работать как департамент в составе Министерства экономического развития».

Также М.БРОДСКИЙ отметил, что «буду я работать дальше или нет - пока не знаю».

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ оптимизировал систему центральных органов исполнительной власти, в частности, указом от 9 декабря т.г. был ликвидирован Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.

Этим же указом Президент реорганизовал Министерство экономики в Министерство экономического развития и торговли. На новосозданное министерство возложены функции в сфере реализации государственной регуляторной политики, государственной политики по вопросам развития предпринимательства, регулирования ценовой политики (кроме вопросов регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей).

Министерство экономического развития и торговли возглавил первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ.

Справка УНИАН. Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства был создан 29 июля 1997 года указом Президента.