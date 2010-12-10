Правозащитники: в Украине растет протестная активность

Количество случаев нарушений свободы мирных собраний в течение 2010 года существенно выросло.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений ЗАХАРОВ во время сегодняшней пресс-конференции в Киеве.

«Только за первые три месяца существования новой власти нарушений свободы мирных собраний было больше, чем за три предыдущих года вместе», - сказал Е.ЗАХАРОВ.

Однако, по мнению члена правления Института “Республика” Владимир ЧЕМЕРИСА, это вызвало обратный эффект. «Если власть пыталась при помощи разгонов, избиений, задержания активистов добиться того, чтобы украинцы не принимали участия в демонстрациях и митингах, они этого не добились. С осени количество собраний, митингов, демонстраций неизмеримо возросло», - сказал В.ЧЕМЕРИС.

Причем, по его словам, это были акции, которые достигли своих результатов, среди них, в частности, - акции студентов против отмены платных услуг в вузах и протест предпринимателей против Налогового кодекса. «В результате такого всплеска социальной и митинговой активности нынешняя власть не смогла провести ни одного из своих законодательных реформаторских планов. Пока не проголосован Трудовой кодекс, отложен Жилищный кодекс и масса других вещей. Например, даже законопроект 2450 (или, как его называют, «о запрете мирных собраний») также был перенесен на неопределенный срок», - отметил В.ЧЕМЕРИС.

«Права не дают, права берут. И украинские граждане могут пользоваться лишь теми правами, которые они отвоевывают», - резюмировал эксперт.