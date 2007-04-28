Оппозиция просит Цушко защитить ее от воинов СС ”Галичина”

“Наша Украина” заявляет, что на акции объединенной оппозиции, которая начнется на Европейской площади, планируется организация провокаций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Нашей Украины”.

Как отметил первый заместитель председателя центрисполкома партии “Наша Украина” Игорь ЖДАНОВ, “на акции объединенной оппозиции, которая начнется на Европейской площади в 17.00, планируется организация провокаций”. По его словам, “к митингу - с целью его дискредитации - планируют приобщиться якобы бывшие воины СС «Галичина».

«Запланированная на сегодня провокация напоминает события 2004 года. Подобные методы борьбы применили тогдашние оппоненты кандидата в президенты Виктора ЮЩЕНКО, например, устраивая откровенно профашистское факельное шествие якобы в поддержку ЮЩЕНКО», - заявил И.ЖДАНОВ.

«По данным наших источников, сегодняшняя провокация координируется с улицы Грушевского, - отметил И.ЖДАНОВ, - Такими методами кое-кто хочет показать, что Президент и объединенная оппозиция поддерживается профашистскими элементами».

«Еще раз заявляем, что к этой провокации мы никакого отношения не имеем. Мы также призываем правоохранительные органы не допустить появления этих людей сегодня на Европейской площади», - призвал первый заместитель председателя центрисполкома партии «Наша Украина».