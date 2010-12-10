Лавринович обещает, что уволенных госчиновников на улицу не выбросят

В рамках проведения административной реформы в Украине будет сокращено более 50% государственных служащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ, комментируя проведение админреформы и указ Президента “Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти”.

По его словам, сокращение госслужащих не будет происходить одномоментно «с сегодня на завтра», а будет продолжаться не один год. Для людей, которых будут увольнять, сначала будут созданы соответствующие условия для того, чтобы они могли “найти себе место либо в государственном, либо в частном секторах”, - добавил министр.

Как отметил А.ЛАВРИНОВИЧ, первый этап сокращения госслужащих не будет способствовать экономии значительных сумм бюджетных средств, поскольку людям, которые будут увольняться, нужно будет выплатить определенные «выходные» суммы. Кроме того, по его словам, не исключено, что некоторая часть этих людей после увольнения зарегистрируется в центрах занятости, и им нужно будет выплачивать помощь по безработице.

В то же время А.ЛАВРИНОВИЧ заверил, что на следующих этапах проведения админреформы «экономия будет очевидной».

Вместе с тем, министр отметил, что в настоящее время в Украине, к сожалению, работает значительное количество служащих, которые действуют таким образом, что «не решают проблемы, а наоборот – создают их».

Кроме того, он отметил, что изданный Президентом указ “Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти” не противоречит законодательству.

Кроме того, А.ЛАВРИНОВИЧ проинформировал, что на будущей неделе на рассмотрение парламента планируется внести ряд законопроектов по админреформе, в частности, о государственной службе, об органах центральной исполнительной власти, о Кабинете министров Украины, а также законопроект, который будет регулировать деятельность природных монополий.