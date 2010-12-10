Грищенко в Москве замолвил слово за автономию украинцев в России

Киев рассчитывает, что российская власть примет все необходимые меры для обеспечения законных культурно-образовательных прав многомиллионной украинской общины.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, об этом министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО заявил сегодня в Москве во время переговоров с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем ЛАВРОВЫМ.

“При общении с российским коллегой К.ГРИЩЕНКО выразил обеспокоенность украинской стороны ситуацией, сложившейся в связи с решением суда о ликвидации Федеральной национально-культурной автономии украинцев в России. Он подчеркнул, что официальный Киев рассчитывает на то, что российская власть примет все необходимые меры для обеспечения законных культурно-образовательных прав многомиллионной украинской общины в Российской Федерации”, - отмечается в сообщении МИД.

Также во время встречи руководители внешнеполитических ведомств в контексте Приднестровского урегулирования обсудили ситуацию в Республике Молдова после внеочередных парламентских выборов в этой стране. Министры отметили необходимость активизации переговорного процесса в формате „5+2” и подтвердили решительную поддержку и Украиной, и Российской Федерацией суверенитета и территориальной целостности Молдовы.

Отдельное внимание руководители внешнеполитических ведомств уделили обсуждению вопросов базирования Черноморского флота РФ на территории Украины. В частности, они подтвердили фактическое завершение работы над рядом двусторонних соглашений, которые должны урегулировать те проблемы пребывания российских воинских подразделений на украинской территории, которые в связи со своей правовой неопределенностью создавали основу для споров в предыдущие годы.

В ближайшее время соответствующие пробелы в комплексе двусторонних документов, регулирующих вопрос базирования ЧФ РФ в Украине, будут заполнены.

Министры также обсудили другие актуальные вопросы украинско-российских отношений и проблемы региональной и глобальной безопасности.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября Верховный суд РФ принял решение ликвидировать Федеральную национально-культурную автономию украинцев России. Решением Верховного суда России был удовлетворен иск Министерства юстиции РФ, которое добивалось роспуска этой организации в связи с «выявлением нарушений в хозяйственной деятельности».

Кроме того, иск Минюста базировался на жалобе активиста фонда «Родина» Николая ЖУРАВЛЕВА, который заявлял, что ФНКА УР «ведет политическую деятельность, прославляет бандеровцев и выливает негатив на Россию».