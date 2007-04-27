Симоненко назвал Турчинова и Винского ”политическими проститутками”

Лидер коммунистов Петр Симоненко считает, что команда президента Виктора Ющенко приступила к реализации силового сценария разрешения политического кризиса.

"Они приступили к силовому плану – парализации деятельности парламента, в дальнейшем, если Кабинет министров не профинансирует эти преступные выборы, они попытаются ликвидировать их, при этом захватив прокуратуру, имея в руках министра обороны и силовые структуры", – сказал Симоненко на митинге коалиции в пятницу.

При этом он считает, что к этому президента толкают депутаты от БЮТ.

"Некоторые политические проститутки – такие, как винские и турчиновы - дают рекомендации президенту сделать так, как президент России – расстрелять парламент. Они готовы расплатится кровью своего народа, чтобы сохранить это помаранчевое безумство", - сказал Симоненко.

Кроме того, он сказал, что оппозиция готовит на ближайшие дни провокации в Киеве.

"Завтра и послезавтра готовится факельное шествие по святому Крещатику недобитых фашистских прислужников. Не позволим, чтобы фашистские недобитки прошли по святому Крещатику!", - сказал Симоненко.

Он также сообщил, что в парламенту уже началась процедура импичмента президенту и призвал участников митинга начать сбор подписей в поддержку этой инициативы.

Украинская правда