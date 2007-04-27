КС до сих пор рассматривает указ Ющенко от 2 апреля

До сих пор продолжается заседание Конституционного Суда Украины, на котором рассматривается дело по представлению 53 народных депутатов относительно конституционности Указа Президента Украины от 2 апреля 2007 г. о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины пятого созыва.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Конституционного Суда, судебное заседание, которое началось в 10 часов в закрытом режиме, по состоянию на 16 часов продолжается.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал указ, которым перенес внеочередные выборы в Верховную Раду Украины с 27 мая на 24 июня 2007 года.

Вечером того же дня народный депутат от “Нашей Украины” Руслан КНЯЗЕВИЧ заявил в эфире “1+1”, что судьи Конституционного Суда Украины прекратили производство по конституционному представлению 53 народных депутатов о конституционности Указа Президента от 2 апреля 2007 г.

По его информации, состоялось закрытое заседание КС, на котором 17 из 17 судей, присутствовавших на заседании, проголосовали за прекращение производства по этому делу, и завтра в 10.00, насколько известно Р.КНЯЗЕВИЧУ, это решение будет обнародовано.

Сегодня, 27 апреля, в пресс-службе КС УНИАН сообщили, что суд продолжает рассмотрение дела по представлению народных депутатов относительно указа Президента о роспуске парламента от 2 апреля.

В то же время сегодня в Конституционном Суде было зарегистрировано представление 160 народных депутатов о конституционности указа главы государства о переносе даты выборов на 24 июня.

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Игорь ПУКШИН сегодня же на брифинге выразил удивление, почему Конституционный Суд до сих пор не прекратил производство по делу о первом указе главы государства о роспуске парламента.

По его словам, вчера в КС было принято решение о прекращении производства относительно первого указа, и определен судья-докладчик, который подготовит соответствующий проект решения.

И.ПУКШИН в который раз отметил, что сегодня для КС нет предмета рассмотрения, поскольку первый указ Президента утратил действие.