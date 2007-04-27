Шуфричу нужна психиатрическая оценка указа Ющенко

Министр по чрезвычайным ситуациям Нестор Шуфрич считает необходимым дать указу президента о перенесении даты досрочных выборов психиатрическую оценку.

"Второму указу президента о роспуске Верховной Рады необходимо дать скорее не юридическую, а психиатрическую оценку", - заявил Шуфрич в пятницу.

"Я думаю, в этой ситуации общество задается одним вопросом - как можно распускать один парламент дважды?", - добавил министр.

При этом он не исключил появления третьего и четвертого указов о роспуске парламента, "которые в обществе будут восприниматься скорее с улыбкой, чем с беспокойством".

Шуфрич уверен, что второй президентский указ "постигнет судьба первого".

"При этом нельзя не обратить внимание на дату опубликования указа, видимо президент хотел отомстить парламенту за свою отставку 26 апреля 2001 года, не говоря уже о том, что 26 апреля это годовщина Чернобыльской трагедии", - добавил министр.

Украинская правда