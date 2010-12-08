Российский эксперт обещает, что Украина сэкономит миллиарды, вступив в ЕЭП

Украина сможет сэкономить миллиарды долларов после вступления в Единое экономическое пространство (ЕЭП).

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал советник, руководитель группы экономической политики посольства Российской Федерации в Украине Алексей УРИН, выступая на «круглом столе» в Институте Горшенина.

В частности, он рассказал, что сегодня-завтра в Москве проходит заседание высших органов Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана, в ходе которого планируется подписание документов, связанных с созданием ЕЭП.

«Все надеются, что будут подписаны основополагающие документы, образующие юридическую базу для ЕЭП», – отметил А.УРИН.

Он подчеркнул, что в данном случае речь идет о создании единого экономического механизма четырех стран, который будет существовать уже с 1 января 2012 года.

По словам А.УРИНА, одним из соглашений, которое планируется подписать, является «соглашение о правилах доступа к естественным монополиям в сфере транспортировки газа, газотранспортным системам, включая основы ценообразования и тарифной политики».

При этом он обратил внимание, что данный документ даст возможность устанавливать единые тарифы на газ и нефть в рамках Единого экономического пространства.

По его словам, единая цена на газ может вступить в действие уже с 2015 года и может составить 150 долл. за 1 тыс. куб. м. Представитель российского посольства отметил, что это на 100 долл. меньше, чем Украина платить сегодня с учетом всех скидок. «Это 3-3,5 млрд. долларов экономии в год для Украины», – сказал А.УРИН.

По его мнению, установление единой цены на нефтепродукты также может позволить Украине сэкономить до 2 млрд. долларов. «Тут не о чем говорить, тут огромное преимущество для экономики Украины», – сказал он, оценивая целесообразность вступления Украины в ЕЭП.

В то же время, юрист, эксперт по вопросам международного торгового права Сергей КОЗЬЯКОВ высказал мнение, что Украине, возможно, целесообразней было бы сосредоточить свое внимание не на вступление в ЕЭП, а на развитии собственных месторождений газа, в частности, в шельфе Черного моря.

Также он считает, что Украина до 2015 года может продвинуться в освоении новых технологий, в частности, использования сланцевого газа, как это сегодня происходит в Америке и Европе.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября т.г. в Санкт-Петербурге после завершения встречи глав правительств стран-членов СНГ премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Украина не ведет переговоров о вступлении в Единое экономическое пространство (ЕЭП).

Справка УНИАН. Президенты России, Беларуси и Казахстана на встрече в Алматы 19 декабря 2009 года договорились создать Единое экономическое пространство до 1 января 2012 года.

В марте 2010 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина войдет в Единое экономическое пространство (ЕЭП) только на условиях Всемирной торговой организации (ВТО), членом которой она является, и в связи с этим нужно, чтобы остальные участники ЕЭП тоже вошли в ВТО.

Он отметил, что «эта тема (вступления в ЕЭП – УНИАН) остается актуальной».

Россия, Беларусь и Казахстан, объявившие 5 июля о вступлении в силу Таможенного кодекса Таможенного союза, намерены вступать в ВТО на согласованных условиях.