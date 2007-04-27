В Секретариате Президента настаивают, что парламента нет со 2 апреля

Секретариат Президента Украины заявляет, что законы, принятые Верховной Радой Украины после 2 апреля, не имеют юридической силы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПУКШИН сегодня на брифинге. Он отметил, что первый указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о роспуске парламента от 2 апреля после издания второго указа от 26 апреля был не отменен, а утратил действие. Таким образом, пояснил И.ПУКШИН, в период с 2 апреля до 26 апреля парламент не был полномочным, а его решения не имеют юридической силы.

Отвечая на вопрос журналистов, как быть с теми законами, которые принял парламент после 2 апреля, и будет ли рассматривать их Президент, И.ПУКШИН сказал, что те законы, которые парламент принял после 2 апреля, Президентом не рассматривались.

Он также сообщил, что после 2 апреля Президент не вносил в парламент ни одного нового законопроекта.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал указ, которым перенес внеочередные выборы в Верховную Раду Украины с 27 мая на 24 июня 2007 года.

В то же время, с 17 апреля Конституционный Суд рассматривает представление 53 народных депутатов V созыва относительно конституционности предыдущего указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады, который был издан 2 апреля.