Мэр Запорожья намекает, что в душе остался верным тимошенковцем

Избранный мэром Запорожья от "Батькивщины" Александр СИН утверждает, что вышел из партии, чтобы избежать "провокаций и инсинуаций" на политической почве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

"Я вышел из членов партии, чтобы политический контекст не являлся основанием для провокаций и инсинуаций вокруг меня", - заявил А.СИН.

При этом он отметил, что решение о его выходе из партии уже утверждено на заседании бюро Запорожской областной организации "Батькивщины", члены которого отнеслись к его позиции "с пониманием".

"В субботу на заседании бюро областной организации я обратился с заявлением о своем выходе из партии, и бюро приняло решение, цитирую: "поддержать заявление А.СИНА для возможности эффективного исполнения им обязанностей городского головы и предвыборной программы", - заявил мэр Запорожья.

Он также указал на то, что, несмотря на его выход из "Батькивщины", предвыборная программа Запорожской городской организации партии будет им выполняться, поскольку в полной мере является его предвыборной программой.

"Моя предвыборная программа и программа городской огранизации партии "Батькивщина" абсолютно совпадают, и я буду ее исполнять", - заявил А.СИН.

Как сообщал УНИАН, большинство в Запорожском горсовете получила Партия регионов, руководителем городской организации которой является четырежды проигравший мэрские выборы и.о. мэра Запорожья Владимир КАЛЬЦЕВ. Новому городскому голове Запорожья предрекали сложные взаимоотношения с горсоветом и существенное сокращение реальных полномочий.