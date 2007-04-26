Заявление Богатыревой по поводу Указа Президента о досрочных выборах

Заявление Координатора парламентско-правительственной коалиции в Верховной Раде Украины Резолюция ПАСЕ ускорила внутренний украинский политический диалог по выходу из кризиса, который был создан Указом Президента от 2 апреля 2007 года. По неотложной процедуре действовал Конституционный Суд Украины. После открытой и публичной дискуссии, под воздействием жесткого давления на него со стороны оппозиции, он перешел в совещательную комнату для вынесения правового вердикта. Его ожидала политическая власть в Украине и мировые демократические институты. Мы одновременно вели, казалось бы, плодотворный и перспективный диалог относительно поиска политических инструментов формирования национального компромисса. Несмотря на то, что его условием был ультиматум Президента: сначала досрочные выборы, а затем компромисс, мы были готовы его достичь раньше, чем будет произнесено решение КС. Мы пытались рассматривать требование Президента о досрочных выборах не как шлагбаум на дороге в поисках взаимопонимания относительно выхода из политико-правового тупика, куда затянул нас экстремизм оппозиции, которая стремится к реваншу.

Вчера, 25 апреля, на совместном заседании политических групп в Секретариате Президента мы все вместе проявили готовность рассматривать политический компромисс как ключевой и интегральный способ выхода на подписание широкомасштабного национального пакта примирения и развития между Президентом, Парламентом и Кабинетом министров. Стороны выходили на согласование, что его основой должно стать Решение КС, но главными его факторами должны быть политические договоренности. Их нужно оформить через законодательную процедуру путем принятия ряда соответствующих законов в безотлагательном режиме. Практически, мы начали обсуждать список и предмет общих законодательных инициатив, которые способны разблокировать противостояние между ветвями власти и Президентом, оформить новые политико-правовые реалии, чтобы сделать невозможным продолжение конфликта в политической системе власти, обеспечить надежность и высшее качество избирательного права и оформить концепцию изменений в Конституцию, которая стала бы основой честной и соответствующей национальным интересам реформы политической власти в Украине.

Указ Президента от 26 апреля 2007 года направлен на отказ от переговорного процесса. Его главной целью является также срыв конституционного процесса относительно права Президента вне Конституции вмешиваться в деятельность ветвей власти в Украине и распускать исключительно по политическим субъективным мотивам Парламент.

Есть большая опасность использования Главой государства власти , полученного из рук большей части украинцев, против их воли. Большинство из них считает стабильность, надежность экономических и социальных реформ, расширение базы демократии и постоянное улучшение стандартов качества жизни, что является основой идеологии парламентско-правительственной коалиции, намного более важными ценностями, чем нестабильность, хаос, потеря опоры на законность, послабление правопорядка, которые предлагаются украинской оппозицией. Именно ее интересы новым Указом обслуживает Президент. С точки зрения украинской Конституции и доминирующего в демократиях принципа верховенства права, использование Президентом в этом Указе нормы статьи 90, где исчерпывающе предусмотрены основания относительно роспуска парламента, является манипулятивной юридической и политической технологиями. Таких оснований в природе деятельности Верховной Рады объективно нет и не могло быть. С точки зрения политической цены этого Указа – это продолжение практики ультиматумов и использования политического мандата Президента для стимулирования жесткого национального кризиса. Ультиматум – это всегда путь к узурпации власти. С точки зрения общественных интересов – это вызов украинцам, которые не хотят в своей большей части принимать участие в гражданском противостоянии. Они устали ходить под разными флагами по улицам и площадям Киева, они хотят быть с семьями, ожидать повышения зарплат и пенсий и жить в условиях гарантированной конституционной стабильности. Обязанность Президента обеспечить эти основополагающие ценности каждому из нас.

Досрочные выборы не являются панацеей от нечестной политики, реванша и узурпации власти меньшинством. Они являются лекарствами для больной демократии только тогда, когда проводятся в условиях соблюдения конституционных гарантий прав и свобод, реального использования принципа верховенства права. Все другое – псевдодемократия. Она не может быть долговременной, и обречена жить в условиях циничных и манипулятивных технологий. К сожалению, используя профессиональных провокаторов и манипуляторов, такие технологические приемы используются и по дискредитации идеологии и планов парламентско-правительственной коалиции. Не скрывается неправда и ложь, агрессия и коварная риторика все чаще раздается с политической трибуны и СМИ. Она направлена против лидеров политического большинства, всех тех, кто объективно занимает позицию защиты Конституции и Украины как правового государства, она используется в качестве оружия против открытой политики Правительства и парламента. К такой провокации можно отнести и заявление Сергея Головастого с парламентской трибуны 24 апреля этого года, целью которого было начать раскол парламентско-правительственной коалиции изнутри. Создать конфликт в ее солидарном руководстве.

История показывает, что давление на демократию, попытки ее разрушения ультиматумами, приватизация меньшинством - обречены. Украинский народ сделает свой выбор прогнозируемой инвестицией в свое будущее: он опять большинством отдаст преимущество Партии Регионов. Мы готовы к досрочным выборам. Но не готовы бросать разорванную Конституцию на алтарь украинской истории. Мы готовы к компромиссу и еще больше к консенсусу, но не готовы, чтобы его жертвой стали наши избиратели и демократия.

Мы не воспринимаем Указ Президента как право Главы государства таким грубым и недемократическим образом вести дискуссию с Парламентом, обществом и современным, объединенным демократическими ценностями, миром. Мы требуем от Президента Украины действовать исключительно в пределах его полномочий, которые предусмотрены Конституцией Украины и демократическими процедурами. Возвращение в лоно Конституции осталась единственным способом борьбы за украинскую государственность, эффективную, отданную государственным интересам, политическую власть и права и свободы человека.

Времени для принятия взвешенных, ответственных перед нацией решений, остается немного.

Есть еще шанс вернуть наш диалог для формирования единой позиции политической власти в Украине. В его основе должна лежать Конституция Украины, справедливость и ответственность перед единственным сувереном власти – украинским народом: Президенту упразднить Указ и продолжать строить национальный компромисс. Помним: сначала было слово.

Р.Богатырева