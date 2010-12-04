Азаров не боится разглашения своих разговоров на WikiLeaks

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ не боится разглашения своих разговоров в связи с публикациями WikiLeaks.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ сообщил в эфире программы «Большая политика с Евгением Киселевым» на телеканале «Интер».

«Мне бояться абсолютно нечего – абсолютно. Пусть публикуют любые разговоры-переговоры. Это дело совести тех, кто будет публиковать», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что во время своих переговоров с иностранными дипломатами никогда не забывал, что «есть интересы страны, что в принципе не мог лишнего говорить».

Премьер также заявил, что всегда строил свои переговоры на откровенности. «Поэтому, может быть, что какие-то записи покажут, что я не очень выбирал выражения. То есть говорил так, как я считал нужным говорить, не забывая о том, безусловно, чего я хотел добиться от этого разговора. Поэтому я за свои разговоры абсолютно не переживаю. Но я считаю, что то, что произошло (относительно публикаций WikiLeaks - УНИАН), в принципе, не допустимо», - сказал премьер-министр.

В то же время он отметил, что в любых переговорах есть секретные моменты, не предназначенные для афиширования.

Напомним, проект WikiLeaks получил широкую известность благодаря публикациям с 2006 по 2009 годы сотен тысяч секретных документов, касающихся действий армии США в Ираке и Афганистане. Последняя серия утечки WikiLeaks была опубликована 28 ноября 2010 года. Она включала около 250 тысяч депеш, составленных американскими дипломатами, которые работали в разных странах мира. Среди этих материалов - документы, угрожающие репутации властных структур различных стран мира, в частности Китая и России. Упоминаются также и фамилии известных политиков из Украины.

Основатель WikiLeaks Джулиан АССАНЖ стал фигурантом внутреннего расследования, которое проводится Министерством юстиции США и Пентагоном. Он был также объявлен в международный розыск по запросу Швеции.