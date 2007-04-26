Оппозиция призывает киевлян показать “политическим туристам”, кто хозяин столицы

Лидеры объединенной оппозиции Вячеслав КИРИЛЕНКО, Юлия ТИМОШЕНКО и Юрий ЛУЦЕНКО призывают киевлян прийти на Европейской Площадь и продемонстрировать “политическим туристам” регионалов, кто является реальным хозяином в столице.

Об этом говорится в обращении лидеров объединенной оппозиции к киевлянам, размещенном на сайте “Нашей Украины”.

«Киевляне! Мы обращаемся к вам как к первым, кто вышел в 2004 году на Майдан. В дни Помаранчевой революции ваше тепло, приязнь, забота стали ангелами-хранителями нашей молодой европейской страны», говорится в обращении.

По словам лидеров оппозиции, “мы понимаем, насколько политика и политики утомили вас и всех украинцев. Но время продемонстрировать, кто является реальным хозяином в Киеве - вы или «политические туристы» регионалов?!!”.

По словам авторов обращения, “все мы видим, до какого надругательства докатилась Украина... Предательство избирателей и коррупция в парламенте, шантаж и жажда неограниченной власти - стали началом тотального наступления на молодую украинскую демократию и права граждан! Страна оказалась над бездной реванша и узурпации!”.

“Президент Украины как гарант Конституции, прав и свобод граждан восстанавливает справедливость. Виктор ЮЩЕНКО возвращает власть народа. Своим Указом он распустил парламент политических взяток и торгашей. Но “кризисная” коалиция и не думает подчиниться Конституции и законам Украины и идти на досрочные выборы”, утверждают лидеры оппозиции.

По их словам, “надругавшись над волеизъявлением украинских граждан”, коалиция “боится народного гнева, боится потерять власть, а поэтому всеми возможными и незаконными способами хватается за нее”.

“Им есть чего бояться! Потому что период безнаказанного и бездарного правления “кризисников” - это возобновленные теневые схемы и коррупционные махинации в экономике, а также резкий скачек цен на основные товары и коммунальные услуги! Их “кризисное” властвование - это позорные поборы с предпринимателей! Это наибольший за всю историю страны рост внешнего государственного долга Украины, который составляет 10 млрд. долларов, а также почти за бесценок выставленные для дерибанной приватизации промышленные предприятия и скрытое разбазаривание величайшего богатства Украины – земли», подчеркивается в обращении.

Как отмечают лидеры оппозиции, “мы не можем закрывать глаза на ту опасность, которая нависла над нашей страной. Нужно остановить “кризисную” орду-коалицию, которая надменно и вызывающе стремится сделать из европейского Украинского народа отару послушных ишаков!”.

В.КИРИЛЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО призывают “всех неравнодушных прийти на Европейской Площадь и сказать им: Киев – наш! Украина – наша!”.