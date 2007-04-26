Указ Президента о назначении внеочередных выборов в Верховную Раду

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил внеочередные выборы в Верховную Раду на 24 июня.

Об этом говорится в Указе № 355/2007 «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначения внеочередных выборов» от 26 апреля, размещенном сегодня на официальном сайте главы государства.

Согласно этому документу, «1. Указ Президента Украины от 2 апреля 2007 года №264 «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины» признать утратившим силу.

2. Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины V созыва.

3. Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 24 июня 2007 года.

4. Кабинету Министров Украины обеспечить финансирование внеочередных выборов в Верховную Раду Украины.

5. Центральной избирательной комиссии обеспечить проведение внеочередных выборов в Верховную Раду Украины в соответствии с Конституцией Украины, Законом Украины «О выборах народных депутатов Украины», другими законами Украины.

6. Этот Указ вступает в силу со дня его официального обнародования».

Как сказано в Указе Президента от 26 апреля, «Указом Президента Украины от 2 апреля 2007 года № 264 «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины» прекращены досрочно полномочия Верховной Рады Украины V созыва и назначены внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 27 мая 2007 года. Этим же Указом установлено, что Кабинет Министров Украины должен обеспечить финансирование внеочередных выборов в Верховную Раду Украины, а Центральная избирательная комиссия – обеспечить проведение внеочередных выборов в Верховную Раду Украины в соответствии с Конституцией Украины, Законом Украины «О выборах народных депутатов Украины», другими законами Украины».

В то же время «отказ Кабинета Министров Украины обеспечить соответствующее финансирование и фактическая бездеятельность Центральной избирательной комиссии делают невозможным проведение внеочередных выборов в Верховную Раду Украины 27 мая 2007 года», отмечает Президент.

«С целью создания надлежащих условий для всех субъектов избирательного процесса и учитывая то, что в соответствии с частью второй статьи 77 Конституции Украины дата проведения внеочередных выборов прямо связана с днем опубликования решения о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины, Указ Президента Украины от 2 апреля 2007 года №264 «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины» необходимо признать утратившим силу», говорится в указе.

Как подчеркивает Президент, “в соответствии с частью шестой статьи 83 Конституции Украины в Верховной Раде Украины по результатам выборов и на основе согласования политических позиций формируется коалиция депутатских фракций, в состав которой входит большинство народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины. Тем самым Основной Закон Украины не предусматривает возможность формирования коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины за счет включения в ее состав народных депутатов Украины, которые не входят в депутатские фракции, сформировавшие соответствующую коалицию».

Между тем, говорится в указе, «11 июля 2006 года на пленарном заседании Верховной Рады Украины было объявлено о формировании коалиции депутатских фракций, в состав которой были включены народные депутаты Украины, которые не входили в депутатские фракции, сформировавшие эту коалицию. В марте 2007 года такая практика приобрела масштабный характер».

Тем самым, подчеркивает глава государства, «возникли предпосылки реализации права Президента Украины досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины на основании пункта 1 части второй статьи 90 Конституции Украины в связи с тем, что коалиция депутатских фракций в Верховной Раде Украины была сформирована не в соответствии со статьей 83 Конституции Украины».

«Нарушение конституционных норм, касающихся формирования коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины искажает результаты народного волеизъявления, осуществленного в соответствии со статьей 69 Конституции Украины через выборы народных депутатов Украины в марте 2006 года, является пренебрежением конституционных избирательных прав граждан Украины, привело к игнорированию конституционного принципа народного суверенитета, закрепленного в частях второй и третьей статьи 5 Основного Закона Украины. Такое развитие событий является реальной предпосылкой узурпации власти в Украине, что запрещено частью четвертой статьи 5 Конституции Украины. Это также угрожает национальной безопасности, вызывает дестабилизацию политической ситуации в государстве, создает потенциальную опасность государственному суверенитету», отмечается в документе.

Президент напоминает, что «в соответствии с частью второй статьи 102 Конституции Украины, Президент Украины является гарантом государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина». «Такой конституционный статус Президента Украины обязывает его осуществлять меры для остановки нарушений Конституции Украины, прав граждан, для предотвращения угроз государственному суверенитету и территориальной целостности государства. Из этого, в частности, следует обязанность досрочно прекратить полномочия парламента в случае нарушений им Основного Закона Украины», отмечается в указе.

Учитывая изложенное и руководствуясь частями второй - четвертой статьи 5, частью второй статьи 77, частью шестой статьи 83, пунктом 1 части первой, частью третьей статьи 106, частью третьей статьи 113 Конституции Украины, во исполнение пункта 1 части второй статьи 90, части второй статьи 102, пунктов 7 и 8 части первой статьи 106 Конституции Украины, Президент и подписал указ о досрочном прекращении полномочий ВР V созыва и назначении досрочных выборов.