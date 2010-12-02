От Кличко ушли Парцхаладзе и Миргородский

Из фракции Блока Кличко в Киевсовете вышли два депутата – Андрей МИРГОРОДСКИЙ и Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ.

Как передает корреспондент УНИАН, заявления этих депутатов об остановке членства во фракции Блока Кличко обнародовал заместитель Киевского городского головы - секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ сегодня на заседании сессии городского совета.