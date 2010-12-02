От Кличко ушли Парцхаладзе и Миргородский
12:19, 02 декабря 2010Политика
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Заявления обнародовал Довгий
Из фракции Блока Кличко в Киевсовете вышли два депутата – Андрей МИРГОРОДСКИЙ и Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ.
Как передает корреспондент УНИАН, заявления этих депутатов об остановке членства во фракции Блока Кличко обнародовал заместитель Киевского городского головы - секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ сегодня на заседании сессии городского совета.
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