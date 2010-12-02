В Москве заявляют о создании двух СП, в Киеве – вокруг да около

ОАО «Газпром» заявляет о достигнутой на встрече с министром топлива и энергетики Украины Юрием БОЙКО договоренности создать два совместных предприятия с НАК «Нафтогаз Украины»: по добыче угольного метана и освоению структуры Палласа на шельфе Черного моря.

В свою очередь, Министерство топлива и энергетики Украины отмечает, что вопрос создания таких СП действительно обсуждался на прошедшей 1 декабря встрече в Москве, однако ничего не говорит о достигнутых на этот счет договоренностях.

«Стороны договорились о создании двух совместных предприятий: по добыче газа из угольных пластов на территории Украины и по разработке структуры Палласа на шельфе Черного моря», – говорится в сообщении «Газпрома», размещенном на сайте компании.

«Стороны, в частности, обсудили вопрос создания совместного предприятия между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» по добыче угольного метана и освоения структуры Палласа на шельфе Черного моря, а также другие вопросы стратегического сотрудничества на условиях равноправного партнерства в рамках последних договоренностей между президентами Украины и России во время встречи, которая прошла в Москве в пятницу, 26 ноября», - сказано в сообщении Минтопэнерго Украины.

Как сообщалось, в конце апреля российский премьер Владимир ПУТИН по итогам встречи с украинским коллегой Николаем АЗАРОВЫМ предложил объединить «Газпром» и «Нафтогаз». В качестве первого шага было предложено создать на паритетных условиях совместное предприятие, в которое с украинской стороны вошли бы добычные и транспортные активы, а со стороны «Газпрома» - месторождения аналогичной стоимости.

Глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР в начале сентября сообщил, что Украина уже назвала ряд компаний, которые могли бы провести оценку газотранспортной системы Украины и российских газовых месторождений.

Украинское руководство неоднократно подчеркивало, что готово к созданию СП в газовой сфере только на равноправных условиях и не видит оснований для спешки в этих вопросах.

Как сообщал УНИАН, разговоры о совместной украинско-российской разработке структуры Палласа ведутся с 2005 года.

В январе 2010 года Кабинет Министров Украины предоставил НАК «Нафтогаз Украины» специальное разрешение на пользование недрами на 30 лет на геологическое изучение, в том числе опытно-промышленную разработку, с дальнейшей добычей газа и нефти на площади Палласа в границах северно-восточного шельфа Черного моря на глубине залегания продуктивных горизонтов от 3 тыс. до 5,2 тыс. м.

Справка УНИАН. Прогнозные ресурсы в глубоководной части Керченско-Таманского шельфа Черного моря – структуры Палласа – оцениваются в 162 млн. тонн условного топлива, извлекаемые запасы – 75 млрд. куб. м, площадь структуры – 162 кв. км.