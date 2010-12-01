В Киеве к рукам «молодой команды» прилипло почти 400 миллионов

Деятельность Киевской городской государственной администрации в период 2008-2010 гг. привела к потерям материальных и финансовых ресурсов города на сумму в 392 млн. грн.

Как пишет «Зеркало недели», об этом сообщили изданию в Главном контрольно-ревизионном управлении Украины в ответ на запрос.

«В целом контрольными мероприятиями установлены нарушения, приведшие к потерям финансовых и материальных ресурсов, на 392 млн. грн.», - отмечается в письме за подписью заместителя председателя ведомства Дениса КРАСНИКОВА.

При этом решения, которые принимались городским советом относительно коммунального имущества, земельных участков, предоставление льгот по уплате налогов, сборов и пр., не позволили вовлечь в бюджет свыше 3,8 млрд. грн., сообщило ГлавКРУ.

«В частности, в результате продажи (отчуждения) по решениям Киевского городского совета нежилых помещений коммунальной собственности по ценам, заниженным по сравнению с рыночными, потеряно финансовых ресурсов в сумме свыше 235 млн. грн.», - отмечается в письме.

По информации ГлавВКРУ, на условиях, невыгодных для территориальной общины Киева, продана часть Киевского городского совета в уставных фондах ряда субъектов предпринимательской деятельности.

«Например: принадлежащие Киевскому городскому совету простые именные акции, стоимость которых эквивалентна стоимости внесенных в 2000 году в уставной фонд ЗАО «Горнолыжный спортивный комплекс «Протасов Яр» основных средств и права пользования земельным участком в Киеве общей площадью 5,39 га, проданы за 2,02 миллиона гривен, однако реальна стоимость только земельного участка составляет 107,9 миллионов гривен», - сообщило ведомство.