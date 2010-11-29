Губернатор принесет Азарову несколько сотен претензий к Налоговому кодексу

Председатель Хмельницкой облгосадминистрации Василий ЯДУХА попросил премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА учесть замечания предпринимателей области в Налоговом кодексе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь во время встречи председателя ОГА с предпринимателями, директорами рынков, представителями общественной организации «Ассоциация Хмельницких рынков» и профсоюза «Защита предпринимателей Хмельницкого».

«Я попросил Н.АЗАРОВА (во время встречи с ним - УНИАН), чтобы мнения предпринимателей Хмельницкой области, мнение власти были максимально учтены при обсуждении экспертной комиссией Налогового кодекса», - сказал В.ЯДУХА.

Он сообщил, что получил от премьера согласие встретиться с предпринимателями, четко определиться с конструктивными предложениями, сформулировать их и срочно передать в Кабинет министров Украины и в Администрацию Президента.

«Налоговый кодекс сегодня – это живой организм, в который можно внести определенные поправки. Всего в процессе обсуждения мы проработали около 600 предложений, из них обобщено 150, учтено около 100 предложений», - отметил В.ЯДУХА.