В ДТП под Харьковом погибла глава райадминистрации

Председатель районной администрации Кегичевского района Харьковской области, депутат облсовета Жанна Чинкова погибла при столкновении Mazda-626 и Skoda Fabia на автодороге Харьков-Красноград.

Как сообщает "Сегодня",за рулем Skoda Fabia была сама Чинкова. С ней вместе ехала начальник районного управления труда и соцзащиты Наталья Храпач.

Напомним, ночью с воскресенья на понедельник на автодороге Харьков-Красноград возле села Ракитне Нововодолажского района произошло лобовое столкновение легковых автомобилей Mazda-626 и Skoda Fabia с последующим возгоранием автомобиля Mazda - 626.

По информации пресс-службы областной ГАИ, виноват в аварии водитель Mazda-626, который не выполнил требований знака "въезд запрещен" и двинулся по дороге с односторонним движением навстречу общему потоку машин. В результате ДТП погибло 3 человека: водители обоих автомобилей и пассажир Skoda Fabia.