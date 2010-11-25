Янукович поручил обеспечить условия для лечения больных гемофилией

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ принять меры по обеспечению необходимого количества лекарственных препаратов для качественного лечения больных гемофилией.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ поручил, при необходимости, разработать и внести соответствующие изменения в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год», а также учесть необходимые средства на лечение этой болезни в государственном бюджете 2011 года и последующих годов.

В течение 5 дней правительство должно решить вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, которые не обеспечили надлежащую работу по лечению данной болезни.

Председателю Главного контрольно-ревизионного управления Украины Петру АНДРЕЕВУ поручено осуществить проверку целевого использования средств, предусмотренных на закупку лекарственных средств для лечения больных гемофилией, в частности, по обеспечению конкурсных условий во время осуществления государственной закупки таких лекарств, соответствия их ценовой составляющей мировой конъюнктуре.

Генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ рекомендуется осуществить проверку соблюдения требований законодательства во время проведения государственных закупок лекарственных средств, предусмотренных для лечения больных гемофилией.