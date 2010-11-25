Милиция насчитала на Майдане 4 тысячи пикетчиков

По состоянию на 10.00 на Майдане Независимости в Киеве находятся около 4 тыс. предпринимателей, которые протестуют против нового Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в Главном управлении МВД в Киеве.

При этом в милиции отметили, что, в частности, из различных регионов Украины на акцию протеста прибыли три поезда и 9 автобусов из Львова и Житомира.

Охрану общественного порядка обеспечивают 1500 сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск МВД Украины, включая резервы.