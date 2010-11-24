Королевская видит намерения власти загнать всех на один завод

Власть пытается сделать так, чтобы все работали на одном заводе и не имели своей точки зрения. Об этом заявила глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ на митинге протеста предпринимателей на Майдане Независимости в Киеве вечером во вторник.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе парламентского комитета, по ее словам, «предприниматели собрались на Майдане для того, чтобы сказать «нет» Налоговому кодексу, сказать «нет» беспределу чиновников, сказать «нет» превращению страны в один большой завод».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ заявила, что во время подготовки Налогового кодекса власть лишь имитировала диалог с народом. «Мы с вами на протяжении последних месяцев пытались объяснить власти, объяснить парламенту, что Налоговый кодекс уничтожит малый и средний бизнес, вернет рабовладельческое государство. Но, к сожалению, никто не захотел это слышать», - отметила она.

По мнению главы парламентского комитета, между властью и предпринимателями не сложился диалог, потому что власть и не собиралась прислушиваться к мнению наиболее активной части общества.

«Они создают свою страну. Они жадные и безжалостные. И принцип у них - запугать, забрать, заставить, - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Сейчас идет максимальное давление на всех для того, чтобы выстроить вертикаль власти. И следующий шаг власти - сделать так, чтобы все работали на одном заводе и не имели своей точки зрения».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ призвала участников митинга не допустить этого.

Как сообщал УНИАН, в Киеве, на Майдане независимости с 22 ноября продолжается акция протеста предпринимателей против Налогового кодекса. Документом фактически отменена упрощенная система налогообложения; повышается планка подоходного налога; реформируется транспортный налог; вводятся жесткие рамки применения льгот; сокращается ставка налога на прибыль, но расширяется база применения налога; усиливается фискальное давление и расширяются полномочия налоговиков.

Активисты требуют, чтобы Президент Виктор ЯНУКОВИЧ наложил вето на этот документ.