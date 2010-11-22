Предприниматели Луганщины заявляют, что не будут голосовать за Януковича

Представители предпринимателей Луганщины заявляют, что больше не будут голосовать за Виктора ЯНУКОВИЧА, если он не поддержит их требования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, выступая на митинге на Майдане Независимости в Киеве, заявил один из предпринимателей города Северодонецка.

«Виктор Федорович, если вы не поддержите требования предпринимателей, то Северодонецк голосовать за вас больше не будет», - сказал представитель Луганщины.

Сейчас возле сцены на Майдане Независимости находится более 1 тыс. митингующих.

Они начали устанавливать палатки около второй линии торгового центра «Глобус».