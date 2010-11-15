Черкасская ГИК обжаловала решение суда об отмене результатов выборов

Черкасская городская территориальная избирательная комиссия обжаловала решение Черкасского окружного административного суда об отмене протокола избирательной комиссии о результатах голосования в многомандатном избирательном округе по выборам депутатов Черкасского городского совета.

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель Черкасской городской избирательной комиссии Николай КУДРЯВЦЕВ, сегодня ГТИК подала апелляционную жалобу в Киевский апелляционный суд на решение Черкасского окружного админсуда.

Как сообщал УНИАН, Черкасский окружной админсуд по иску городской организации ВО «Свобода» признал недействительными результаты голосования на выборах депутатов горсовета по партийным спискам.

Как заявил председатель городской организации ВО «Свобода» Михаил ВАКУЛЕНКО, Черкасская городская избирательная комиссия обнародовала данные протоколов участковых избирательных комиссий, которые совпадали с данными протоколов, которые получили наблюдатели «Свободы». Позже горизбирком обнародовал протокол о результатах голосования, в котором было выявлено несоответствие количества голосов, полученных городской организацией ВО «Свобода». Так, по данным протоколов, которыми располагает «Свобода», эта политическая сила набрала 2751 голос, а по данным протокола горизбиркома – 2663. Таким образом, «Свобода» набрала, по данным ТИК, 2,97%, так и не преодолев 3% барьер. Сравнив данные протоколов участковых избирательных комиссий, было выявлено несоответствие по 4 участкам.