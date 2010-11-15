Внук Бандеры советует украинцам думать больше о Межигорье, а не о его деде

Семья проводника ОУН Степана Бандеры считает, что перезахоронение его праха в Украине невозможно при действующей власти, которая “держится на расколе общества”.

Такую позицию обнародовал внук С.Бандеры – Степан, сообщили УНИАН в пресс-центре Центра исследований освободительного движения.

“Перезахоронение обязательно состоится. Но не в ближайшем будущем”, - заявил С.БАНДЕРА, который является гражданином Канады.

По его словам, “большинство членов семьи БАНДЕР решило, что пока что рано делать перезахоронение их выдающегося предка”. “Позиция семьи такова: перезахоронение должно способствовать консолидации украинского общества, а не его расколу. Для этого нужно проводить соответствующие просветительские мероприятия. Но мы видим, кто сегодня отвечает за образование в якобы независимой Украине, которая якобы даже не способна написать свою собственную историю без помощи “старшего брата по великой отчизне”, - сказал Степан БАНДЕРА-младший.

Он также добавил: “Я не представляю – и это моя позиция – перезахоронение возможным при нынешней власти, которая так удачно держится на расколе общества, ведь разделенными легче управлять. Тем более, что при этой власти все разрешено украинофобам, которые без страха нападают на сознательную украинскую молодежь даже во время музыкальных фестивалей”.

Внук проводника ОУН посоветовал украинцам “сейчас думать больше о Межигорье, а не о Бандере, чтобы их жизнь улучшилась уже сегодня”.

Как сообщал УНИАН, в Ивано-Франковске представители местной интеллигенции создали комиссию по перезахоронению праха Степана Бандеры на Прикарпатье.

Возглавляет комиссию профессор истории Роман ПЕТРИВ.

По его словам, такую идею он вынашивал уже несколько месяцев, поскольку считает, что “герои Украины должны лежать в родной земле”, и надеется на широкую поддержку в мире, везде, где только есть украинцы”.

В частности, сейчас рассматривается несколько предложений относительно места перезахоронения – село Старый Угрынив, где родился проводник ОУН и где действует историко-мемориальный музей, а также города Калуш или Ивано-Франковск.

С.Бандера похоронен в Мюнхене, на кладбище “Вальдфридгоф”.