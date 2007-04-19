ПАСЕ обвинили всю украинскую власть в невыполнении судебных решений

13:04, 19 апреля 2007
Политика
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Поправка к проекту резолюции

ПАСЕПарламентская Ассамблея Совета Европы обвинила высших украинских чиновников в неисполнении судебных решений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в принятой депутатами поправке к проекту резолюции.

В частности, поправкой к пункту 13 проекта резолюции отмечается, что Ассамблея сожалеет о том, что «высшие представители власти не исполняют судебных решений».

 

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