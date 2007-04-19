ПАСЕ обвинили всю украинскую власть в невыполнении судебных решений

Парламентская Ассамблея Совета Европы обвинила высших украинских чиновников в неисполнении судебных решений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в принятой депутатами поправке к проекту резолюции.

В частности, поправкой к пункту 13 проекта резолюции отмечается, что Ассамблея сожалеет о том, что «высшие представители власти не исполняют судебных решений».