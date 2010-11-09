Янукович обещает защищать «бесценное достояние» - украинский язык

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выражает уверенность, что “украинский язык как бесценное достояние народа и в дальнейшем будет консолидирующей силой нашего общества, надежно защищен во благо нашего государства”.

Об этом глава государства заявил в приветствии по случаю Дня украинской письменности и языка, который отмечается сегодня, сообщает пресс-служба Президента.

“Украинский язык – душа нации, наибольшее духовное сокровище, переданное нам предками. Глубоко символично, что в этот же день мы чествовали память Преподобного Нестора Летописца”, - говорится в приветствии.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, “сейчас мы обращаем взор к нашим истокам, видим достойный уважения путь развития и утверждения украинского языка – от бессмертных “Слова об Игоревом походе”, “Слова о законе и благодати Митрополита Иллариона”, “Пересопницкого Евангелия” до языка нашей современности”.

Глава государства подчеркнул, что “украинский народ – народ великой истории, великой культуры и великого языка”. Он напомнил, что за развитие украинского языка «мы благодарим таких гениев как Григорий Сковорода, Иван Котляревский, Тарас Шевченко, Пантелеймон Кулиш, Иван Франко, Леся Украинка, а также их продолжателей – Василия Стуса, Лину КОСТЕНКО, Бориса ОЛИЙНЫКА, многих других наших выдающихся современников».

“Убежден, украинский язык как бесценное достояние народа и в дальнейшем будет консолидирующей силой нашего общества, надежно защищен во благо нашего государства”, - заявил В.ЯНУКОВИЧ и пожелал соотечественникам счастья всем, добра, новых достижений во имя Украины.