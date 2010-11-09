«Регионал» умер, празднуя победу на выборах

5 ноября скончался лидирующий кандидат на должность головы поселка Гвардейское в Симферопольском районе Крыма Федор Поляков.

Как сообщили агентству е-Крымв Симферопольской районной избирательной комиссии, Ф. Поляков, который является действующим мэром Гвардейского, выдвигался от Партии регионов. «Поляков бы победил, это точно, просто не успели огласить результаты», — заметили в комиссии.

Теперь в поселке должны быть проведены перевыборы.

Из достоверного источника агентству также стало известно, что кандидат умер в поселке Рыбачье под Алуштой, где праздновал свою победу. «Умер во время произнесения тоста — пили за победу. Они уже несколько дней пили, а сердце у него, говорят, было слабое», — утверждает источник.