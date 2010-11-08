После блокады ТИК в Тернополе в больницу попали два человека

В Тернополе после вчерашней блокады городской территориальной избирательной комиссии были госпитализированы два человека.

Об этом на пресс-конференции сообщил председатель городской ТИК Иван ЧОРНОЗУБ. «К нам поступили жалобы от представителей ВО «Свобода» и Партии регионов. Пока мы проводили пересчет голосов на тех участках, который инициировала «Свобода», все было спокойно, там не оказалось никаких нарушений. Но только мы начали пересчет по остальным жалобам, как «Свобода» стала настаивать, чтобы эти действия осуществлять в присутствии представителя прокуратуры. Мы на это пошли, но когда пришли из прокуратуры, то «свободовцы» изменили ультиматум, требуя вообще не проводить пересчет и обнародовать результаты по данным протоколов УИК. Но тогда бы другие жалобщики оказались не в равных условиях, поэтому мы на это не пошли», – объяснил причину конфликта И.ЧОРНОЗУБ.

После этого, по его словам, представители ВО «Свобода» заблокировали работу ТИК, не выпуская ее членов из помещения.

«Новоизбранный городской председатель Сергей НАДАЛ сказал позвонить по телефону родным и предупредить их, что мы не придем ночевать, потому что нас не выпустят, пока мы не объявим результаты. Мы пробыли в блокаде 12 часов, это при том, что не каждый утром успел поесть. Но никто не хотел нас слушать, членов ТИК не отпускали домой пойти поесть, не выпускали даже в туалет», – утверждает секретарь ТИК Богдан РОКОЧИЙ.

Члены ТИК также жалуются, что представители «Свободы», взяв их в блокаду, создали им нестерпимые условия еще и тем, что постоянно выкрикивали «Бандиты!», «Смерть бандитам!», «Чорнозуб – подсчитай!».

«Председатель УИК №20, которая болеет сахарным диабетом, просила ее выпустить, поскольку нужно сделать укол. Ее не выпустили и вскоре к женщине пришлось вызывать «скорую», поскольку у нее началось внутреннее кровотечение. Также была госпитализирована еще и работница ТИК с прединфарктным состоянием. Сейчас они обе госпитализированы», – рассказал И.ЧОРНОЗУБ.

По его словам, в связи со стрессовой ситуацией 7 ноября сегодня он дал работникам ТИК отдохнуть и сделал выходной. «В среду мы планируем объявить результаты. Но если будет блокирование, то мы работать не будем и рассмотрение жалоб затянется. Закон нам дает на это 2 недели», – отметил И.ЧОРНОЗУБ.

Он также сказал, что после блокады пять членов ТИК написали заявления в ЦИК о сложении полномочий. «Я еще переговорю с этими людьми, поскольку это опасная тенденция», – сказал председатель ТИК.

Как сообщал УНИАН, ВО «Свобода» блокирование ТИК объяснила желанием не допустить выхода членов ТИК за пределы помещения до прибытия прокуратуры, которую они вызвали в связи с тем, что на бюллетенях в их поддержку стали появляться по две отметки и как следствие эти бюллетени стали признавать недействительными. Представители ВО «Свобода» убеждены, что члены ТИК подделывают результаты выборов на тех участках, где их кандидаты выиграли с незначительным преимуществом.

Пресс-секретарь прокурора области Леся ДОЛИШНА сообщила корреспонденту УНИАН, что прокуратура города сейчас проводит проверку по обеим жалобам: от председателя ТИК в связи с блокированием работы и препятствованием деятельности членам комиссии, а также по жалобе «Свободы» о порче бюллетеней.

Кроме того, как сообщил на сегодняшней пресс-конференции заместитель председателя областной организации Партии регионов Петр ГОЧ, партия будет добиваться привлечения к уголовной ответственности главного врача - представителя ВО «Свободы», который дал указание не принимать привезенную «скорой» председателя УИК. «Ей ответили, что нет мест, после чего женщину с кровотечением повезли домой. Только после нашего обращения в прокуратуру и его вмешательства женщину отвезли в больницу. И мы выяснили, что места в больнице были, соответственно этому будет дана оценка, но это уже является уголовной ответственностью», – отметил П.ГОЧ.