Генпрокуратура опять заинтересовалась братом Балоги

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против сотрудника СБУ в связи с делом, связанным с Павлом БАЛОГОЙ - братом главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, дело возбуждено по факту контрабандного перемещения П.БАЛОГОЙ легкового автомобиля “Мерседес Бенц 320” через таможенную границу Украины с укрывательством от таможенного контроля, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины.

Прокуратура сообщает, что проверкой было установлено, что этот автомобиль ввезен 13 августа 1998 года из Венгрии через таможенный пост „Тиса” Чопской таможни. При этом таможенным органам были предъявлены документы, которые содержали неправдивые данные о стоимости автомобиля, которая занижена до 9200 долларов США, хотя, как установила экспертиза, настоящая стоимость этого автомобиля превышает 260 тыс. грн.

”Примечательно то, что документы, которые подтверждают факт контрабанды, а именно оригиналы декларации формы МД-7, контракт, инвойс и тому подобное были выявлены в гараже одного из гаражно-строительных кооперативов г. Киева”, - отмечается в сообщении.

”Выяснилось, что эти материалы выделялись из уголовного дела на основании решения начальника 1-го отдела следственного управления СБУ Николая ГЕРАСИМЕНКО для якобы приобщения к материалам другого уголовного дела. Однако в действительности они никуда не приобщались, а хранились в гараже именно с целью укрывательства тяжкого преступления”, - отмечает генпрокуратура.

Учитывая это Генеральной прокуратурой Украины возбуждено уголовное дело в отношении этого работника СБУ за злоупотребление им своим служебным положением, в результате чего “нанесен существенный вред государственным интересам, который выразился в подрыве авторитета Службы безопасности Украины”, по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 364 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля Шевченковский суд г. Киева своим решением отменил постановление о возбуждении уголовного дела о причастности к контрабанде автомобилей в отношении Павла БАЛОГИ - брата главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ.

Суд удовлетворил ходатайство адвоката П.БАЛОГИ, который просил признать постановление о возбуждении уголовного дела незаконным и отменить его.

Справка УНИАН. Уголовное дело в отношении П.БАЛОГИ было возбуждено в 2001 году Главным управлением "К" СБУ. В конце прошлого года Генеральная прокуратура Украины возобновила расследование этого дела.