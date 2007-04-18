Президиум НСНУ хочет распустить фракцию Наша Украина
16:11, 18 апреля 2007Политика
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Депутаты обсуждают перспективы
Фракция “Наша Украина” не принимала решения о написании народными депутатами заявлений о досрочном сложении полномочий, хотя данный вопрос обсуждался. Об этом сообщил УНИАН проинформированный источник во фракции.
В то же время, источник отметил, что такое решение принято президиумом партии “Народный Союз “Наша Украина”. По словам источника, для того, чтобы такое решение было поддержано всей фракцией, все партии, входящие в блок “Наша Украина”, должны принять аналогичное решение.
В то же время, собеседник УНИАН назвал это “абсолютно бесперспективной идеей”.
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