Президиум НСНУ хочет распустить фракцию Наша Украина

Фракция “Наша Украина” не принимала решения о написании народными депутатами заявлений о досрочном сложении полномочий, хотя данный вопрос обсуждался. Об этом сообщил УНИАН проинформированный источник во фракции.

В то же время, источник отметил, что такое решение принято президиумом партии “Народный Союз “Наша Украина”. По словам источника, для того, чтобы такое решение было поддержано всей фракцией, все партии, входящие в блок “Наша Украина”, должны принять аналогичное решение.

В то же время, собеседник УНИАН назвал это “абсолютно бесперспективной идеей”.