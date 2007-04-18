Возле Секретариата завязалось столкновение: вмешалась милиция

Милиция пресекла столкновение возле Секретариата Президента между сторонниками оппозиции и коалиции.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве начальник департамента связей с общественностью МВД Украины Константин СТОГНИЙ, в обеденную пору возле Секретариата Президента со стороны улицы Лютеранской собрались около 400 сторонников коалиции и около 200 сторонников “Нашей Украины” и партии “Пора”, между которыми через определенное время завязалось столкновение, которое удалось остановить.

В то же время присутствующий на пресс-конференции заместитель министра внутренних дел, начальник главного штаба министерства Сергей ПОПКОВ отметил, что «там очень профессионально действовали милиционеры».

В свою очередь, комментируя инцидент, другой заместитель министра МВД Василий ФАТХУТДИНОВ сказал: «Лучше пусть милиция вмешивается и разбирается, чем обе стороны выясняют между собой (имеется в виду отношения – УНИАН)».