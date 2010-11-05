Партия «Совесть Украины» получила в Полтавском горсовете 74% мест

В Полтаве партия «Совесть Украины» получила в горсовете 74% мест или 37 депутатских мандатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня официально по окончанию подсчета голосов избирателей и составления всех протоколов сообщили в территориальной избирательной комиссии.

Партия «Совесть Украины» получила 13 мест в горсовете Полтавы по многомандатному округу, и 24 - в мажоритарных округах.

Равное количество мандатов получили Партия регионов и ВО «Батьківщина» - по 5 мандатов каждая. Партия регионов прошла в горсовет и получила 5 мест по многомандатному округу, а «Батьківщина» - 4 в многомандатном и 1 - по мажоритарному округу.

«Фронт Змін» получил в горсовете 2 места. КПУ - одно. Обе партии получили места по многомандатному округу.