Луценко: среди наших нет таких, кто платит за место

Лидер «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО заявляет о безупречности избирательного списка кандидатов в депутаты от гражданского движения.

Об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Народная самооборона», сформировав список, продемонстрировала образец отсутствия людей, которые платят деньги за место», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, Давид ЖВАНИЯ и другие представители списка «убеждены в идеологии» гражданского движения. «У нас есть бедные и богатые люди. Но нет внеидеологических людей и людей, которые идут для получения депутатского иммунитета. В «Народной самообороне» нет ни одного стороннего инвестора или кандидата в депутаты, которые бы не разделяли идеологию гражданского движения», - пояснил Ю.ЛУЦЕНКО.