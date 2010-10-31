Турчинов: результаты выборов доказывают свертывание демократии

Первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ считает, что предварительные данные о результатах выборов являются свидетельством свертывания демократии в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Центральном штабе партии «Батькивщина».

«Очень грустный вывод можно сделать – демократия в Украине не прошла очередного испытания, напротив, свидетельством свертывания демократии и являются последние выборы. Когда украинская и мировая общественность проглотят эти выборы, и сделают вид, что в Украине ничего неординарного не произошло, это будут последние выборы, в которых принимает участие оппозиция», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он подчеркнул, что речь идет не о бойкоте оппозицией выборов, а об отсутствии возможности принимать участие в выборах.

В частности, он не исключил, что власть будет пытаться в дальнейшем зарегистрировать фиктивную партию «Батькивщина».

«А наша реальная партия будет поставлена вне закона, то есть не будет у оппозиции возможности принимать участие в выборах. Мы можем посмотреть на наши соседние страны, как там происходили выборы, и эта модель, поверьте мне, будет наиболее реальной», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он также подчеркнул, что партия «Батькивщина» не признает результаты выборов в Киевской, Львовской областях, в городе Тернополь, в Луганской области, четырех районах Луганска, в Будённовском районе Донецкой области, также в городе Александрия Кировоградской области.