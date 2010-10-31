Результаты экзит-полов в Черкассах, Хмельницком и Черновцах

Мэром Хмельницкого избран Сергей МЕЛЬНИК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты экзит-пола компании GfK, проведенного по заказу партии “Единый Центр”, которые были обнародованы на пресс-конференции в УНИАН.

За него проголосовали 72,4% избирателей. На втором месте идет Виктор КОЛИЩАК, за него проголосовали 9,2% избирателей.

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Мэром Черновцов избран Николай ФЕДОРУК.

Как свидетельствуют результаты экзит-пола компании GfK, за него проголосовали 63,6% избирателей.

На втором месте идет Василий ЗАБРОДСКИЙ, за него проголосовали 8,5% избирателей.

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За Сергея ОДАРИЧА проголосовало 40,4% избирателей города Черкассы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Центра социальных и мониторинговых исследований «Социс» Николай ЧУРИЛОВ по результатам экзит-пола.

Второе место по результатам экзит-пола занял Николай БУЛАТЕЦКИЙ – 13,6%.

На третьем месте - Евгений ВЛИЗЛО, за которого проголосовали 12% опрошенных.

Четвертое место занимает Николай БЕЛОУСОВ (9,9%), пятое - Владимир МАМАЛЫГА (9,3%).