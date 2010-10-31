У Тимошенко выгнали бы две трети губернаторов
На следующий день после выборов
Один из лидеров ВО "Батьківщина", заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО считает, что власть на местах провалила нормальную организацию подготовки к проведению голосования.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга в Киеве.
"Председатели областных администраций и представители местной власти так увлеклись фальсификацией выборов и так увлеклись обеспечением высоких результатов для Партии регионов, что полностью провалили организацию подготовки избирательной кампании", - сказал Н.ТОМЕНКО.
По его словам, впервые за историю независимости местная власть показала свою неспособность решить организационные вещи. Он заметил, что впервые за последнее время по областям своевременно не открылись 20-30% избирательных участков.
"Раньше, даже если один участок открывался несвоевременно, то это уже было ЧП. А теперь говорят, что это нормально, потому что кто-то утром проспал", - добавил он.
Кроме того, по словам Н.ТОМЕНКО, во время этих выборов возникла ненормальная ситуация с массовым перепечатыванием бюллетеней. "Перепечатывали из-за своего разгильдяйства", - отметил он.
По словам Н.ТОМЕНКО, по всей Украине находят бюллетени, где приблизительно тысяча кандидатов напечатаны с неправильными фамилиями.
Н.ТОМЕНКО отметил, что сейчас идет много разговоров о кадровых перестановках на местах после проведения выборов. "Если бы я оценивал по способности организационно обеспечить избирательную кампанию, минимум, 2/3 председателей областных администраций нужно было бы уволить на следующий день после выборов", - сказал он.
Кроме того, по его словам, еще одной проблемой оказались огромные очереди на избирательных участках и недостаток урн из-за огромного количества бюллетеней. "Было очевидно, что один человек получает 5 бюллетеней. И уже на 12 часов некуда было эти бюллетени бросать", - добавил Н.ТОМЕНКО.