У Тимошенко выгнали бы две трети губернаторов

Один из лидеров ВО "Батьківщина", заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО считает, что власть на местах провалила нормальную организацию подготовки к проведению голосования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга в Киеве.

"Председатели областных администраций и представители местной власти так увлеклись фальсификацией выборов и так увлеклись обеспечением высоких результатов для Партии регионов, что полностью провалили организацию подготовки избирательной кампании", - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его словам, впервые за историю независимости местная власть показала свою неспособность решить организационные вещи. Он заметил, что впервые за последнее время по областям своевременно не открылись 20-30% избирательных участков.

"Раньше, даже если один участок открывался несвоевременно, то это уже было ЧП. А теперь говорят, что это нормально, потому что кто-то утром проспал", - добавил он.

Кроме того, по словам Н.ТОМЕНКО, во время этих выборов возникла ненормальная ситуация с массовым перепечатыванием бюллетеней. "Перепечатывали из-за своего разгильдяйства", - отметил он.

По словам Н.ТОМЕНКО, по всей Украине находят бюллетени, где приблизительно тысяча кандидатов напечатаны с неправильными фамилиями.

Н.ТОМЕНКО отметил, что сейчас идет много разговоров о кадровых перестановках на местах после проведения выборов. "Если бы я оценивал по способности организационно обеспечить избирательную кампанию, минимум, 2/3 председателей областных администраций нужно было бы уволить на следующий день после выборов", - сказал он.

Кроме того, по его словам, еще одной проблемой оказались огромные очереди на избирательных участках и недостаток урн из-за огромного количества бюллетеней. "Было очевидно, что один человек получает 5 бюллетеней. И уже на 12 часов некуда было эти бюллетени бросать", - добавил Н.ТОМЕНКО.