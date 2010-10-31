В Донецкой области умер кандидат в депутаты
12:56, 31 октября 2010Политика
2291 0
Оперативная информация
Сегодня в городе Докучаевск Донецкой области скончался кандидат в депутаты городского совета от партии "Сильная Украина " Павел ТАРАСЕНКОВ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на сегодня на пресс-конференции в Донецке глава областной общественной организации "Комитет избирателей Украины" Сергей ТКАЧЕНКО.
"Это оперативная информация, поэтому пока причины смерти кандидата назвать мы не можем, информация будет позже", - сказал С.ТКАЧЕНКО.
Он добавил, что в данной ситуации какое-то конкретное решение, например, по исключению умершего из списка, должна принять территориальная избирательная комисия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter