В Донецкой области умер кандидат в депутаты

Сегодня в городе Докучаевск Донецкой области скончался кандидат в депутаты городского совета от партии "Сильная Украина " Павел ТАРАСЕНКОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на сегодня на пресс-конференции в Донецке глава областной общественной организации "Комитет избирателей Украины" Сергей ТКАЧЕНКО.

"Это оперативная информация, поэтому пока причины смерти кандидата назвать мы не можем, информация будет позже", - сказал С.ТКАЧЕНКО.

Он добавил, что в данной ситуации какое-то конкретное решение, например, по исключению умершего из списка, должна принять территориальная избирательная комисия.