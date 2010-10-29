Королевская объяснила, почему ей хочется в комитет при Януковиче

«Если Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ хочет и готов слышать альтернативную точку зрения на экономические процессы, происходящие в стране, то я думаю, что должна приложить к этому свои усилия. Уверена, что каждый политик в своей работе должен руководствоваться принципом экономического патриотизма».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявила Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, отвечая на вопрос журналистов об инициативе парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики включить ее и Виталия ХОМУТЫННИКА в Комитет экономических реформ при Президенте.

«В Украине есть проблемы с имитацией реформ и их эффективностью, с реальной оценкой экономической ситуации, с инвестиционным климатом, повсеместная коррупция и беспредел контролирующих органов. Это все глобальные вызовы, с которыми нужно бороться», - пояснила глава Комитета ВР по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства.

По ее словам, есть признанный тезис – «чем сильнее оппозиция, тем сильнее власть». «Я жестко и последовательно отстаиваю интересы малого и среднего бизнеса. Это можно проследить по моему сопровождению такого одиозного документа как новый Налоговый кодекс. Считаю, что налоговая реформа и неизбежна, и необходима. Но проводить ее, шокируя всю страну и доводя до отчаяния бизнес, недопустимо. И я готова отстаивать эту свою точку зрения со всеми политиками и на всех уровнях», - заявила Н.КОЛРОЛЕВСКАЯ.

По ее мнению, «налоговая реформа – это глобальный проект для страны. Поэтому как бы критично я не была настроена против неэффективных и неадекватных действий правительства и псевдореформаторов, понимаю, что обязана приложить все усилия, чтобы минимизировать ошибки власти, которые повлекут за собой ухудшение бизнес-климата и инвестиционной привлекательности Украины. Время критики без предложения альтернативы уже прошло».

На вопрос журналиста, не собирается ли она уходить из БЮТ и переходить в большинство, Н.КОРОЛЕВСКАЯ ответила: «Нет, не собираюсь. Нам пора избавляться от местечковых размышлений на тему места сидения. Каждый прогрессивный политик должен быть полезен своей стране, вне зависимости от того, во власти он или в оппозиции».