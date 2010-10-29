Азаров говорит, что его не интересовало, сколько регионалов в теризбиркомах

Представители Партии регионов составляют абсолютное меньшинство в территориальных избирательных комиссиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня премьер-министр Украины, председатель Партии регионов Николай АЗАРОВ во время встречи с международными наблюдателями за выборами в Украине.

«Насколько мне известно, представители Партии регионов в избирательных комиссиях составляют абсолютное меньшинство», - сказал Н.АЗАРОВ, подчеркнув, что из 18 возможных членов ТИК Партия регионов может иметь только трех своих представителей в комиссии. «Общая цифра наших представителей значительно меньше всех остальных партий. Значительно меньше», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что как глава партии, которая участвует в местных выборах, специально не интересовался общим количеством представителей Партии регионов в ТИК. «Я, откровенно говоря, даже не интересовался этим вопросом. Меня чего-то не очень интересовало: а сколько наших членов в избирательных комиссиях», - сказал Н.АЗАРОВ.